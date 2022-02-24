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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774794640.html
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину
Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:43
2022-02-24T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
венгрия
виктор орбан
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Венгрия должна устраниться от этого военного конфликта, потому что для нас превыше всего безопасность венгерских граждан, поэтому об отправке солдат или оружия на Украину не может быть и речи. Гуманитарную помощь мы, конечно, будем оказывать", - сказал Орбан.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220222/suverenitet-1774404861.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774639557.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, венгрия, виктор орбан, россия, украина, донбасс
15:43 24.02.2022 (обновлено: 16:16 24.02.2022)
 
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину

Премьер Венгрии Орбан: об отправке оружия на Украину не может идти и речи

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Венгрия должна устраниться от этого военного конфликта, потому что для нас превыше всего безопасность венгерских граждан, поэтому об отправке солдат или оружия на Украину не может быть и речи. Гуманитарную помощь мы, конечно, будем оказывать", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:30
Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:13
Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВенгрияВиктор ОрбанРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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