https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774794640.html

Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину

Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину

Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:43

2022-02-24T15:43

2022-02-24T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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виктор орбан

россия

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донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Венгрия должна устраниться от этого военного конфликта, потому что для нас превыше всего безопасность венгерских граждан, поэтому об отправке солдат или оружия на Украину не может быть и речи. Гуманитарную помощь мы, конечно, будем оказывать", - сказал Орбан.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220222/suverenitet-1774404861.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774639557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, венгрия, виктор орбан, россия, украина, донбасс