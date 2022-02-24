15:43 24.02.2022 (обновлено: 16:16 24.02.2022)
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину
Премьер Венгрии Орбан: об отправке оружия на Украину не может идти и речи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия вместе с союзниками по ЕС и НАТО осуждает миротворческую спецоперацию России, однако посылать военную помощь Украине не планирует, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Венгрия должна устраниться от этого военного конфликта, потому что для нас превыше всего безопасность венгерских граждан, поэтому об отправке солдат или оружия на Украину не может быть и речи. Гуманитарную помощь мы, конечно, будем оказывать", - сказал Орбан.
22 февраля, 17:30Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков