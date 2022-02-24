Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774684686.html
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:52
2022-02-24T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_0:39:1772:1036_1920x0_80_0_0_30307a26c04c56d5794a0eede68bdd03.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв."Вооруженным формированиям Украины я предлагаю сдаться, сложить оружие для того, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", - сказал Пасечник в эфире RT.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_b93ee72293f81026667d05b14f411e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник
10:52 24.02.2022 (обновлено: 11:04 24.02.2022)
 
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие

Глава ЛНР Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв.
"Вооруженным формированиям Украины я предлагаю сдаться, сложить оружие для того, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", - сказал Пасечник в эфире RT.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала