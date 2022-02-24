https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774684686.html
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:52
2022-02-24T10:52
2022-02-24T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв."Вооруженным формированиям Украины я предлагаю сдаться, сложить оружие для того, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", - сказал Пасечник в эфире RT.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник
10:52 24.02.2022 (обновлено: 11:04 24.02.2022)
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Глава ЛНР Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие