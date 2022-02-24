https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774684686.html

Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие

Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:52

2022-02-24T10:52

2022-02-24T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв."Вооруженным формированиям Украины я предлагаю сдаться, сложить оружие для того, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", - сказал Пасечник в эфире RT.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник