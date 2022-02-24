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Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену
Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену - РИА Новости, 24.02.2022
Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену
Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:39
2022-02-24T17:39
общество
элиста
россия
курск
министерство образования и науки днр
социальный навигатор
детские вопросы
орленок (детский центр)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во второй смене ВДЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Орленка".Решение было принято на основании письма Министерства образования и науки ДНР от 21 февраля, отмечает пресс-служба. Также сообщается, что Всероссийский детский центр, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме, обстановка в нем спокойная и находится под контролем.Что касается детей из других регионов, которые по плану завершат пребывание в "Орленке" 27 февраля, администрация ВДЦ решает вопрос с их трансфером через аэропорт Краснодара с организаторами поездки в регионах при участии администрации субъектов РФ.Ранее стало известно, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Ограничения коснулись воздушных портов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.
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общество, элиста, россия, курск, министерство образования и науки днр, социальный навигатор, детские вопросы, орленок (детский центр)
17:39 24.02.2022
 

Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВДЦ "Орлёнок"
ВДЦ Орлёнок - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во второй смене ВДЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Орленка".
Решение было принято на основании письма Министерства образования и науки ДНР от 21 февраля, отмечает пресс-служба. Также сообщается, что Всероссийский детский центр, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме, обстановка в нем спокойная и находится под контролем.
"Участники второй смены 2022 года в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, орлята продолжают внутрилагерную деятельность в соответствии с образовательными программами", - говорится в официальном сообщении.
Что касается детей из других регионов, которые по плану завершат пребывание в "Орленке" 27 февраля, администрация ВДЦ решает вопрос с их трансфером через аэропорт Краснодара с организаторами поездки в регионах при участии администрации субъектов РФ.
Ранее стало известно, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Ограничения коснулись воздушных портов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.
Исполнительный директор медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский провёл мастер-класс во Всероссийском детском центре Орленок
20 февраля, 14:00
Исполнительный директор "России сегодня" провел мастер-класс в "Орленке"
 
ОбществоЭлистаРоссияКурскМинистерство образования и науки ДНРСоциальный навигаторДетские вопросыОрленок (детский центр)
 
 
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