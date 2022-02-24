https://ria.ru/20220224/orlenok-1774834588.html

Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену

Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену - РИА Новости, 24.02.2022

Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену

Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:39

2022-02-24T17:39

2022-02-24T17:39

общество

элиста

россия

курск

министерство образования и науки днр

социальный навигатор

детские вопросы

орленок (детский центр)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во второй смене ВДЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Орленка".Решение было принято на основании письма Министерства образования и науки ДНР от 21 февраля, отмечает пресс-служба. Также сообщается, что Всероссийский детский центр, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме, обстановка в нем спокойная и находится под контролем.Что касается детей из других регионов, которые по плану завершат пребывание в "Орленке" 27 февраля, администрация ВДЦ решает вопрос с их трансфером через аэропорт Краснодара с организаторами поездки в регионах при участии администрации субъектов РФ.Ранее стало известно, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Ограничения коснулись воздушных портов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

https://ria.ru/20220220/master-klass-1773569022.html

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общество, элиста, россия, курск, министерство образования и науки днр, социальный навигатор, детские вопросы, орленок (детский центр)