https://ria.ru/20220224/orlenok-1774834588.html
Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену
Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену - РИА Новости, 24.02.2022
Школьники из ДНР останутся в "Орленке" на дополнительную смену
Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:39
2022-02-24T17:39
2022-02-24T17:39
общество
элиста
россия
курск
министерство образования и науки днр
социальный навигатор
детские вопросы
орленок (детский центр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738610613_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_2c1eaa4407c8ebd7fffd73153d34ac9b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во второй смене ВДЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Орленка".Решение было принято на основании письма Министерства образования и науки ДНР от 21 февраля, отмечает пресс-служба. Также сообщается, что Всероссийский детский центр, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме, обстановка в нем спокойная и находится под контролем.Что касается детей из других регионов, которые по плану завершат пребывание в "Орленке" 27 февраля, администрация ВДЦ решает вопрос с их трансфером через аэропорт Краснодара с организаторами поездки в регионах при участии администрации субъектов РФ.Ранее стало известно, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Ограничения коснулись воздушных портов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.
https://ria.ru/20220220/master-klass-1773569022.html
элиста
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738610613_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_e4a911e7f0b540701d2ada71bda8da5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, элиста, россия, курск, министерство образования и науки днр, социальный навигатор, детские вопросы, орленок (детский центр)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" продлит до 23 марта пребывание в лагере 47 детям из Донецкой Народной Республики, которые на сегодняшний день участвуют во второй смене ВДЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Орленка".
Решение было принято на основании письма Министерства образования и науки ДНР от 21 февраля, отмечает пресс-служба. Также сообщается, что Всероссийский детский центр, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме, обстановка в нем спокойная и находится под контролем.
"Участники второй смены 2022 года в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, орлята продолжают внутрилагерную деятельность в соответствии с образовательными программами", - говорится в официальном сообщении.
Что касается детей из других регионов, которые по плану завершат пребывание в "Орленке" 27 февраля, администрация ВДЦ решает вопрос с их трансфером через аэропорт Краснодара с организаторами поездки в регионах при участии администрации субъектов РФ.
Ранее стало известно, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Ограничения коснулись воздушных портов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.