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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет - РИА Новости, 24.02.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет
Доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:26
2022-02-24T04:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.В России подвид "омикрона" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", выявили в начале февраля.Он пояснил, что вскоре после того, как "омикрон" появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, уточнил специалист.По его словам, недавнее исследование японских ученых, показало, что сублиния ВА.2 более патогенна — вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в девять раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:26 24.02.2022 (обновлено: 04:17 24.02.2022)
 
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В России подвид "омикрона" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", выявили в начале февраля.

"В РФ доля BA.2 также медленно растет и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона", - сказал Хафизов.

Он пояснил, что вскоре после того, как "омикрон" появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, уточнил специалист.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 02:00Сказано в эфире
Врач назвал опасные осложнения, к которым приводит "омикрон"
По его словам, недавнее исследование японских ученых, показало, что сублиния ВА.2 более патогенна — вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в девять раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.
По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:11В России
В России изменили протоколы лечения при заражении омикрон-штаммом
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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