https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html

В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет

В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет - РИА Новости, 24.02.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет

Доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:26

2022-02-24T03:26

2022-02-24T04:17

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.В России подвид "омикрона" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", выявили в начале февраля.Он пояснил, что вскоре после того, как "омикрон" появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, уточнил специалист.По его словам, недавнее исследование японских ученых, показало, что сублиния ВА.2 более патогенна — вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в девять раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/koronavirus-1774509605.html

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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