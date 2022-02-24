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Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе

Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:37

2022-02-24T19:37

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе."Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - заявил президент.Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не оставили никаких шансов поступить иначе" – Путин о спецоперации в Донбассе ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСОМ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ВСЕ НАШИ ПОПЫТКИ БЫЛИ НУЛЕВЫМИ 2022-02-24T19:37 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, владимир путин, политика, в мире, россия, украина