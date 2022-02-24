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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:37
2022-02-24T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
владимир путин
политика
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе."Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - заявил президент.Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Не оставили никаких шансов поступить иначе" – Путин о спецоперации в Донбассе
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСОМ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ВСЕ НАШИ ПОПЫТКИ БЫЛИ НУЛЕВЫМИ
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донбасс, владимир путин, политика, в мире, россия, украина
19:37 24.02.2022 (обновлено: 20:11 24.02.2022)
 
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе

Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: нам не оставили выбора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе.
"Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - заявил президент.
Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Наталья Макарова
 
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