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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774768847.html
Украинские силовики обстреляли юг ДНР более 15 раз, заявили в СЦКК
Украинские силовики обстреляли юг ДНР более 15 раз, заявили в СЦКК - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики обстреляли юг ДНР более 15 раз, заявили в СЦКК
Вооруженные силы Украины с 6.00 (совпадает с мск) ведут обстрелы населенных пунктов на юге Донецкой народной республики, зафиксировано более 15 фактов ведения... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:31
2022-02-24T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 6.00 (совпадает с мск) ведут обстрелы населенных пунктов на юге Донецкой народной республики, зафиксировано более 15 фактов ведения огня, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Вооруженные формирования Украины с 6 утра ведут обстрелы населенных пунктов ДНР на юге республики", - говорится в сообщении, согласно которому "противник применяет преимущественно 120-мм минометы"."В настоящее время зафиксировано более 15 фактов ведения огня", - подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, сцкк, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, украина
14:31 24.02.2022 (обновлено: 14:42 24.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли юг ДНР более 15 раз, заявили в СЦКК

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли юг республики более 15 раз

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 6.00 (совпадает с мск) ведут обстрелы населенных пунктов на юге Донецкой народной республики, зафиксировано более 15 фактов ведения огня, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Вооруженные формирования Украины с 6 утра ведут обстрелы населенных пунктов ДНР на юге республики", - говорится в сообщении, согласно которому "противник применяет преимущественно 120-мм минометы".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:13
В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов
"В настоящее время зафиксировано более 15 фактов ведения огня", - подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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