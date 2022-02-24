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В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час

В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час

Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:31

2022-02-24T11:31

2022-02-24T11:34

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением запрещенного вооружения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка, произведено пять выстрелов из БМП-1, 11.01 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, выпущено шесть мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр