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В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час
Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:31
2022-02-24T11:31
2022-02-24T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением запрещенного вооружения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка, произведено пять выстрелов из БМП-1, 11.01 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, выпущено шесть мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:31 24.02.2022 (обновлено: 11:34 24.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час
Представительство ДНР заявило об обстреле ВСУ пунктов Белая Каменка и Минеральное за час