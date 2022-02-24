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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774697702.html
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час
Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:31
2022-02-24T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением запрещенного вооружения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка, произведено пять выстрелов из БМП-1, 11.01 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, выпущено шесть мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:31 24.02.2022 (обновлено: 11:34 24.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ за час

Представительство ДНР заявило об обстреле ВСУ пунктов Белая Каменка и Минеральное за час

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные примерно за час обстреляли населенные пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой народной республике, в том числе с применением запрещенного вооружения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка, произведено пять выстрелов из БМП-1, 11.01 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, выпущено шесть мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
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