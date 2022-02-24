https://ria.ru/20220224/obstrel-1774778392.html
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке - РИА Новости, 24.02.2022
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке
Две линии электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:59
2022-02-24T14:59
2022-02-24T15:07
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Две линии электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, в результате обстрелов в Донецке повреждены высоковольтная ЛЭП Смолянка - Скочинского и резервная ЛЭП Ясиноватая - ДБВТ - Раздольное.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
14:59 24.02.2022 (обновлено: 15:07 24.02.2022)
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке, сообщили в СЦКК
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Две линии электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, в результате обстрелов в Донецке повреждены высоковольтная ЛЭП Смолянка - Скочинского и резервная ЛЭП Ясиноватая - ДБВТ - Раздольное.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.