https://ria.ru/20220224/obstrel-1774778392.html

Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке

Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке - РИА Новости, 24.02.2022

Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке

Две линии электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:59

2022-02-24T14:59

2022-02-24T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Две линии электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, в результате обстрелов в Донецке повреждены высоковольтная ЛЭП Смолянка - Скочинского и резервная ЛЭП Ясиноватая - ДБВТ - Раздольное.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774780087.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, днр, украина