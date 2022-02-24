https://ria.ru/20220224/obse-1774841380.html

В Вене началось заседание ОБСЕ по ситуации на Украине

В Вене началось заседание ОБСЕ по ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

В Вене началось заседание ОБСЕ по ситуации на Украине

Специальное заседание постоянного совета на министерском уровне из-за спецоперации РФ по демилитаризации на Украине началось в Вене. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:03

2022-02-24T18:03

2022-02-24T18:06

в мире

владимир путин

россия

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обсе

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Специальное заседание постоянного совета на министерском уровне из-за спецоперации РФ по демилитаризации на Украине началось в Вене.Заседание в усиленном формате созвало председательство Польши в ОБСЕ, оно стартовало в 18.00 мск.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774837786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, польша, украина, обсе, донбасс, ситуация в днр и лнр