18:03 24.02.2022 (обновлено: 18:06 24.02.2022)
В Вене началось заседание ОБСЕ по ситуации на Украине
В Вене началось специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации на Украине
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Специальное заседание постоянного совета на министерском уровне из-за спецоперации РФ по демилитаризации на Украине началось в Вене.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев