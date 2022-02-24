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Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины

Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:33

2022-02-24T06:33

2022-02-24T08:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Байден в заявлении, опубликованном после обращения Путина, анонсировал встречу с лидерами стран G7, а также обращение к американцам, "чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".Американский лидер добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать Москве "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса". "Мир призовет к ответу Россию", — заявил он.Как утверждает Байден, Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, которая одна ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой конфликт.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, украина, джо байден, нато, g7