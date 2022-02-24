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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obraschenie-1774623614.html
Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины
Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:33
2022-02-24T08:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
россия
украина
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Байден в заявлении, опубликованном после обращения Путина, анонсировал встречу с лидерами стран G7, а также обращение к американцам, "чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".Американский лидер добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать Москве "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса". "Мир призовет к ответу Россию", — заявил он.Как утверждает Байден, Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, которая одна ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой конфликт.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, украина, джо байден, нато, g7
06:33 24.02.2022 (обновлено: 08:49 24.02.2022)
 
Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины

Президент Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад
Байден в заявлении, опубликованном после обращения Путина, анонсировал встречу с лидерами стран G7, а также обращение к американцам, "чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".
Американский лидер добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать Москве "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса". "Мир призовет к ответу Россию", — заявил он.
Как утверждает Байден, Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, которая одна ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой конфликт.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСШАРоссияУкраинаДжо БайденНАТОG7
 
 
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