06:33 24.02.2022 (обновлено: 08:49 24.02.2022)
Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины
Президент Байден анонсировал обращение к народу США по ситуации вокруг Украины
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Байден в заявлении, опубликованном после обращения Путина, анонсировал встречу с лидерами стран G7, а также обращение к американцам, "чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".
Американский лидер добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать Москве "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса". "Мир призовет к ответу Россию", — заявил он.
Как утверждает Байден, Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, которая одна ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой конфликт.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Ольга Филиппова