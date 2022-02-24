https://ria.ru/20220224/obraschenie-1774615077.html

Зеленский на русском обратился к гражданам России

Зеленский на русском обратился к гражданам России - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский на русском обратился к гражданам России

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам заявил, что украинцы и русские разные, однако это не повод быть врагами. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:30

2022-02-24T03:30

2022-02-24T07:10

обострение ситуации в днр и лнр

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам заявил, что украинцы и русские разные, однако это не повод быть врагами.Также президент ответил на обвинения в нацистских настроениях на Украине."Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии", - добавил Зеленский.По словам Зеленского, власти в Киеве не собираются бомбить Донбасс, потому что он является для Украины родным."Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. "Донбасс-Арену", где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?... Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем? Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет - и делает. Делает все, что может", - добавил Зеленский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, днр, лнр