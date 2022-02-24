03:30 24.02.2022 (обновлено: 07:10 24.02.2022)
Зеленский на русском обратился к гражданам России
Президент Украины Зеленский на русском обратился к гражданам России
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам заявил, что украинцы и русские разные, однако это не повод быть врагами.
"Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины… Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая… Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram.
Также президент ответил на обвинения в нацистских настроениях на Украине.
"Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии", - добавил Зеленский.
"Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. "Донбасс-Арену", где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?... Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем? Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет - и делает. Делает все, что может", - добавил Зеленский.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Опубликовано: Максим Горбачев