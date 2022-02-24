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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Постпред Сирии в ООН: НАТО продолжает обострять ситуацию на востоке Украины
Постпред Сирии в ООН: НАТО продолжает обострять ситуацию на востоке Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Постпред Сирии в ООН: НАТО продолжает обострять ситуацию на востоке Украины
Запад и НАТО продолжают обострять ситуацию на востоке Украины, заявил на заседании ГА ООН постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:21
2022-02-24T00:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сирия
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Запад и НАТО продолжают обострять ситуацию на востоке Украины, заявил на заседании ГА ООН постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг.По его словам, западные правительства и НАТО, заявляя об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине, одновременно стремятся обострить напряженность в районе и создать враждебную атмосферу."Развертывание тяжелых вооружений и ракет не дало исполнить минские соглашения", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774603327.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сирия
00:21 24.02.2022
 
Постпред Сирии в ООН: НАТО продолжает обострять ситуацию на востоке Украины

Постпред Сирии в ООН Саббаг: Запад и НАТО продолжают обострять ситуацию на востоке Украины

© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Ground Forces
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Запад и НАТО продолжают обострять ситуацию на востоке Украины, заявил на заседании ГА ООН постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг.
"Моя страна продолжает полагать, что включение этого пункта, озаглавленного "ситуация на временно оккупированных территориях Украины", в повестку Генассамблеи остается односторонней мерой, которая безответственна и политизирована. Это отражает желание определенных западных правительств эскалировать ситуацию в этой части мира и оказать давление на РФ в ущерб региональной стабильности и безопасности", - сказал Саббаг.
По его словам, западные правительства и НАТО, заявляя об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине, одновременно стремятся обострить напряженность в районе и создать враждебную атмосферу.
"Развертывание тяжелых вооружений и ракет не дало исполнить минские соглашения", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСирия
 
 
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