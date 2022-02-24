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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obekty-1774757831.html
В ЛНР заявили, что поражено 72 военных объекта ВС Украины
В ЛНР заявили, что поражено 72 военных объекта ВС Украины - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР заявили, что поражено 72 военных объекта ВС Украины
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что были поражены 72 военных объекта вооруженных сил Украины, два танка и два самолета СУ-24. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:08
2022-02-24T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
су-24
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что были поражены 72 военных объекта вооруженных сил Украины, два танка и два самолета СУ-24."В результате атак Народной милиции поражено семьдесят два военных объекта противника, два танка, четыре БМП и до роты личного состава. Также были уничтожены два самолета СУ-24, один Bayraktar TB2 и один БПЛА типа "Крыло", - говорится в заявлении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774758235.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс, су-24
14:08 24.02.2022 (обновлено: 14:19 24.02.2022)
 
В ЛНР заявили, что поражено 72 военных объекта ВС Украины

Народная милиция ЛНР: поражено два танка, четыре БМП и 72 военных объекта ВС Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что были поражены 72 военных объекта вооруженных сил Украины, два танка и два самолета СУ-24.
"В результате атак Народной милиции поражено семьдесят два военных объекта противника, два танка, четыре БМП и до роты личного состава. Также были уничтожены два самолета СУ-24, один Bayraktar TB2 и один БПЛА типа "Крыло", - говорится в заявлении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:59
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСу-24
 
 
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