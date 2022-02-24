https://ria.ru/20220224/nebo-1774627716.html

Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины

Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины

Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:12

2022-02-24T07:12

2022-02-24T07:13

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

украина

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2022

Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина