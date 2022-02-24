https://ria.ru/20220224/nebo-1774627716.html
Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины
Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины
Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:12
2022-02-24T07:12
2022-02-24T07:13
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина
07:12 24.02.2022 (обновлено: 07:13 24.02.2022)
Евроконтроль рекомендует не использовать воздушное пространство Украины
Глава Евроконтроля Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины