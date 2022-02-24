https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html

В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов

В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов

Цель специальной операции РФ - денацификация Украины, идеально было бы зачистить страну от нацистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:13

2022-02-24T14:13

2022-02-24T14:37

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владимир зеленский

киев

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цель специальной операции РФ - денацификация Украины, идеально было бы зачистить страну от нацистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как понимать формулировку денацификация, считают ли необходимым сменить правительство в Киеве.Песков не стал пояснять, считают ли президента Украины Владимира Зеленского "пронацистски настроенным"."Я воздержусь здесь от каких-то других разъяснений", - сказал он.Песков не стал говорить, "нацистов" от каких организаций Украины или, может быть, в правительстве этой страны имеют в виду в Кремле. "Не могу уточнить", - ответил он на соответствующий вопрос.Также Песков не ответил на вопрос, должно ли, по мнению Кремля, смениться правительство на Украине. "Не буду это комментировать, не смогу ответить на этот вопрос", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, киев, украина, дмитрий песков