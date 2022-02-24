https://ria.ru/20220224/nato-1774774221.html
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса - РИА Новости, 24.02.2022
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:46
2022-02-24T14:46
2022-02-24T14:46
в мире
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владимир путин
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса."Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он.Столтенберг пояснил, что на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях "новой реальности". "У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа после того, что произошло сегодня", - добавил он.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
https://ria.ru/20220224/nato-1774773288.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, донбасс, владимир путин, нато, йенс столтенберг
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса.
"Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он.
Столтенберг пояснил, что на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях "новой реальности". "У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа
после того, что произошло сегодня", - добавил он.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.