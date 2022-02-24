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Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса - РИА Новости, 24.02.2022
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:46
2022-02-24T14:46
в мире
европа
россия
украина
донбасс
владимир путин
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса."Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он.Столтенберг пояснил, что на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях "новой реальности". "У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа после того, что произошло сегодня", - добавил он.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
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европа
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в мире, европа, россия, украина, донбасс, владимир путин, нато, йенс столтенберг
14:46 24.02.2022
 
Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса.
"Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Столтенберг пояснил, что на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях "новой реальности". "У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа после того, что произошло сегодня", - добавил он.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У НАТО нет планов по направлению войск на Украину, заявил Столтенберг
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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