https://ria.ru/20220224/nato-1774759291.html

Ничто не остановило бы США и НАТО от кровопролития в России, заявил Турчак

Ничто не остановило бы США и НАТО от кровопролития в России, заявил Турчак - РИА Новости, 24.02.2022

Ничто не остановило бы США и НАТО от кровопролития в России, заявил Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "руки" США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии, и их ничто бы не остановило... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:12

2022-02-24T14:12

2022-02-24T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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единая россия

андрей турчак

нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "руки" США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии, и их ничто бы не остановило и от кровопролития в России."Руки США и НАТО давно в крови. В крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Отпор надо было давать именно сегодня, не дожидаясь нападения на нашу страну. Иначе было бы поздно", - заявил он.Так, заявления о мирном характере НАТО - это ложь, подчеркнул Турчак. "Мы себе этого просто не сможем простить, и дети наши нам этого не простят. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Настало время все назвать своими именами. США и их союзники хотят уничтожить нашу страну", - добавил он. Партия "Единая Россия" полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о специальной операции по демилитаризации Украины, заключил Турчак.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/nato-1774621388.html

https://ria.ru/20220222/gollandiya-1774396257.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, единая россия, андрей турчак, нато, сша, ситуация в днр и лнр