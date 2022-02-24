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США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин
США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022
США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:09
2022-02-24T13:09
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет."США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет", - написал политик в Telegram-канале.Как подчеркнул политик, демилитаризация Украины остается единственным путем для предотвращения войны в Европе."Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь", - добавил он и отметил, что только это способно предотвратить войну в Европе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, вашингтон (город), нато
13:09 24.02.2022
 
США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что США, расширяя НАТО, перечеркнули прежние соглашения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет.
"США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет", - написал политик в Telegram-канале.
Как подчеркнул политик, демилитаризация Украины остается единственным путем для предотвращения войны в Европе.
"Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь", - добавил он и отметил, что только это способно предотвратить войну в Европе.
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Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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