https://ria.ru/20220224/nato-1774736640.html

США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин

США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин - РИА Новости, 24.02.2022

США, расширяя НАТО, перечеркнули соглашения прошлых лет, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:09

2022-02-24T13:09

2022-02-24T13:09

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет."США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет", - написал политик в Telegram-канале.Как подчеркнул политик, демилитаризация Украины остается единственным путем для предотвращения войны в Европе."Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь", - добавил он и отметил, что только это способно предотвратить войну в Европе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, вашингтон (город), нато