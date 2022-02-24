https://ria.ru/20220224/nato-1774621388.html

Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин

Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022

Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин

Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:04

2022-02-24T06:04

2022-02-24T06:55

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин."Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - сказал Путин в обращении к россиянам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dolg-1774624935.html

россия

украина

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, нато