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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774621388.html
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин
Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:04
2022-02-24T06:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин."Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - сказал Путин в обращении к россиянам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, нато
06:04 24.02.2022 (обновлено: 06:55 24.02.2022)
 
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин

Президент Путин: военная машина НАТО движется и приближается к границам России вплотную

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин.
"Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
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