https://ria.ru/20220224/nato-1774621388.html
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин
Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:04
2022-02-24T06:04
2022-02-24T06:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную, заявил президент России Владимир Путин."Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - сказал Путин в обращении к россиянам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато
06:04 24.02.2022 (обновлено: 06:55 24.02.2022)
Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную, заявил Путин
Президент Путин: военная машина НАТО движется и приближается к границам России вплотную