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Володин: США выбрали Украину как точку нагнетания эскалации против России

Володин: США выбрали Украину как точку нагнетания эскалации против России - РИА Новости, 24.02.2022

Володин: США выбрали Украину как точку нагнетания эскалации против России

США выбрали Украину в качестве точки нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии, это чревато ее вступлением в НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:49

2022-02-24T04:49

2022-02-24T04:49

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

сша

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госдума рф

нато

в мире

украина

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ГАВАНА, 24 фев – РИА Новости. США выбрали Украину в качестве точки нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии, это чревато ее вступлением в НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.По его словам, это будет означать приближение к российским границам "североатлантического военно-политического блока". "Это все увеличивает напряжение в мире. И мы можем оказаться заложниками такой политики. Дальше понятно, что недалеко до трагедии, которую никто не хочет. И мы должны сделать все, чтобы ее остановить", - подчеркнул он.Ласо Эрнандес со своей стороны указал, что США и НАТО допускают "вмешательство во внутренние дела независимых, суверенных стран". "Мы осуждаем вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Мы осуждаем экспансионистскую политику НАТО (по отношению) к вашим границам, которая является угрозой вашей национальной безопасности и миру, в регионе и во всем мире", - сказал председатель ассамблеи.Володин поблагодарил своего коллегу за поддержку, напомнив о диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности. "Мы говорили о том, что необходимо, чтобы НАТО вернулось к границе 97-го года, но ответы на все вопросы и предложения даны не были", - сказал спикер ГД.Говоря о ситуации в Донбассе Володин подчеркивал, что признание ДНР и ЛНР Россией было "единственным выходом в этой ситуации". "Мы делаем все, чтобы спасти жизнь граждан, и поэтому принятые решения призваны достичь этой цели", - резюмировал председатель Госдумы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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сша

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, сша, россия, госдума рф, нато, в мире, украина