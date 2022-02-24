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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/naemniki-1774639856.html
Басурин назвал число наемников на Украине
Басурин назвал число наемников на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин назвал число наемников на Украине
Точное число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:14
2022-02-24T08:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Точное число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Численность, наверное, только даже сама Украина не скажет, сколько у них наемников в реале. За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700-800 человек", - сказал Басурин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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7 495 645-6601
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"Украина сама не знает" – Басурин о точном числе наемников Киева
"Украина сама не знает" – Басурин о точном числе наемников Киева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
08:14 24.02.2022 (обновлено: 08:19 24.02.2022)
 
Басурин назвал число наемников на Украине

Басурин: число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Точное число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Численность, наверное, только даже сама Украина не скажет, сколько у них наемников в реале. За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700-800 человек", - сказал Басурин.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:08
Россия не собирается завоевывать Украину, заявил Слуцкий
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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