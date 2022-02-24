https://ria.ru/20220224/naemniki-1774639856.html

Басурин назвал число наемников на Украине

Басурин назвал число наемников на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Басурин назвал число наемников на Украине

Точное число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:14

2022-02-24T08:14

2022-02-24T08:19

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Точное число наемников на Украине неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Численность, наверное, только даже сама Украина не скажет, сколько у них наемников в реале. За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700-800 человек", - сказал Басурин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/slutskiy-1774638663.html

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украина сама не знает" – Басурин о точном числе наемников Киева "Украина сама не знает" – Басурин о точном числе наемников Киева 2022-02-24T08:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр