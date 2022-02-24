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Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице
Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице - РИА Новости, 25.02.2022
Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице
Городские службы Москвы постоянно следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице, которая может возникнуть из-за температурных колебаний между... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T18:02
2022-02-24T18:02
2022-02-25T13:29
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы постоянно следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице, которая может возникнуть из-за температурных колебаний между отрицательными и положительными значениями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."До конца недели в столице сохранится переменчивая погода – днем столбики термометров будут достигать отметки в плюс 2 градуса, а ночью опускаться до минус 7. Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят противогололедную обработку особо опасных участков – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.Также повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования.Уточняется, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы
постоянно следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице, которая может возникнуть из-за температурных колебаний между отрицательными и положительными значениями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"До конца недели в столице сохранится переменчивая погода – днем столбики термометров будут достигать отметки в плюс 2 градуса, а ночью опускаться до минус 7. Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят противогололедную обработку особо опасных участков – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.
Также повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования.
"Ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в материале.
Уточняется, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Опубликовано: Артем Смирнов