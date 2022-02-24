https://ria.ru/20220224/moskva-1775030380.html

Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице

Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице - РИА Новости, 25.02.2022

Городские службы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице

Городские службы Москвы постоянно следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице, которая может возникнуть из-за температурных колебаний между... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T18:02

2022-02-24T18:02

2022-02-25T13:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы постоянно следят за состоянием дорог и готовятся к гололедице, которая может возникнуть из-за температурных колебаний между отрицательными и положительными значениями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."До конца недели в столице сохранится переменчивая погода – днем столбики термометров будут достигать отметки в плюс 2 градуса, а ночью опускаться до минус 7. Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят противогололедную обработку особо опасных участков – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.Также повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования.Уточняется, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

https://realty.ria.ru/20220225/sneg-1774365255.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва