https://ria.ru/20220224/mosbirzha-1774637097.html

Московская биржа приостановила торги на всех рынках

Московская биржа приостановила торги на всех рынках - РИА Новости, 24.02.2022

Московская биржа приостановила торги на всех рынках

Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:58

2022-02-24T07:58

2022-02-24T08:13

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка."Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.

https://ria.ru/20220222/rubl-1774197986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия, донбасс