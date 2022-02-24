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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/mosbirzha-1774637097.html
Московская биржа приостановила торги на всех рынках
Московская биржа приостановила торги на всех рынках - РИА Новости, 24.02.2022
Московская биржа приостановила торги на всех рынках
Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:58
2022-02-24T08:13
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка."Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
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экономика, московская биржа, россия, донбасс
07:58 24.02.2022 (обновлено: 08:13 24.02.2022)
 
Московская биржа приостановила торги на всех рынках

Московская биржа приостановила торги после обвала

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтойка ресепшена на Московской бирже
Стойка ресепшена на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стойка ресепшена на Московской бирже
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка.
"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.
Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте
Опубликовано: Влада Копылова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияДонбасс
 
 
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