https://ria.ru/20220224/mosbirzha-1774637097.html
Московская биржа приостановила торги на всех рынках
Московская биржа приостановила торги на всех рынках - РИА Новости, 24.02.2022
Московская биржа приостановила торги на всех рынках
Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:58
2022-02-24T07:58
2022-02-24T08:13
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка."Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, донбасс
07:58 24.02.2022 (обновлено: 08:13 24.02.2022)
Московская биржа приостановила торги на всех рынках
Московская биржа приостановила торги после обвала