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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение - РИА Новости, 24.02.2022
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение
Правительство Молдавии попросит парламент о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине, заявила президент Майя Санду. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:07
2022-02-24T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
молдавия
майя санду
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии попросит парламент о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине, заявила президент Майя Санду."Международное сообщество единогласно осуждает действия РФ против Украины, поэтому я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения", - заявила Санду.По ее словам, в четверг пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая определит меры, необходимые для преодоления кризиса. МВД будет следить за предупреждением возможных провокаций. Она призвала всех граждан Молдавии, находящихся на Украине, вернуться домой.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, молдавия, майя санду, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:07 24.02.2022 (обновлено: 11:58 24.02.2022)
 
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение

Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии попросит парламент о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине, заявила президент Майя Санду.
"Международное сообщество единогласно осуждает действия РФ против Украины, поэтому я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения", - заявила Санду.
По ее словам, в четверг пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая определит меры, необходимые для преодоления кризиса. МВД будет следить за предупреждением возможных провокаций. Она призвала всех граждан Молдавии, находящихся на Украине, вернуться домой.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМолдавияМайя СандуУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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