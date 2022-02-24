https://ria.ru/20220224/metro-1774755999.html

В Киеве закрыли несколько станций метро

В Киеве закрыли несколько станций метро - РИА Новости, 24.02.2022

В Киеве закрыли несколько станций метро

В Киеве сообщили о закрытии Святошинско-Броварской линии метро от станции "Шулявская" до "Академгородка". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:04

2022-02-24T14:04

2022-02-24T14:34

киев

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Киеве сообщили о закрытии Святошинско-Броварской линии метро от станции "Шулявская" до "Академгородка"."Красная ветка метро Киева закрыта от станции "Шулявская" до "Академгородка", - говорится в сообщении на сайте метрополитена.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр