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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:17
2022-02-24T16:17
2022-02-24T16:23
москва
происшествия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.В прокуратуре подчеркнули, что и организация несогласованного мероприятия, и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, прокуратура г. москвы
16:17 24.02.2022 (обновлено: 16:23 24.02.2022)
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях