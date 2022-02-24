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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:17
2022-02-24T16:23
москва
происшествия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.В прокуратуре подчеркнули, что и организация несогласованного мероприятия, и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.
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москва, происшествия, прокуратура г. москвы
16:17 24.02.2022 (обновлено: 16:23 24.02.2022)
 
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что и организация несогласованного мероприятия, и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
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