https://ria.ru/20220224/meropriyatiya-1774807094.html

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 24.02.2022

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:17

2022-02-24T16:17

2022-02-24T16:23

москва

происшествия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.В прокуратуре подчеркнули, что и организация несогласованного мероприятия, и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/sobyanin-1764920302.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, прокуратура г. москвы