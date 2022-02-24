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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/makron-1774682078.html
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Макрон выступил в поддержку Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:44
2022-02-24T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили в Елисейском дворце.Разговор лидеров состоялся в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, донбасс
10:44 24.02.2022 (обновлено: 10:59 24.02.2022)
 
Макрон выступил в поддержку Зеленского

Президент Франции Макрон подтвердил поддержку Зеленскому и солидарность Франции Украине

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили в Елисейском дворце.
Разговор лидеров состоялся в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск).
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:57
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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