https://ria.ru/20220224/makron-1774682078.html
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Макрон выступил в поддержку Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:44
2022-02-24T10:44
2022-02-24T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили в Елисейском дворце.Разговор лидеров состоялся в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, донбасс
10:44 24.02.2022 (обновлено: 10:59 24.02.2022)
Макрон выступил в поддержку Зеленского
Президент Франции Макрон подтвердил поддержку Зеленскому и солидарность Франции Украине
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили в Елисейском дворце.
Разговор лидеров состоялся в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск).
Президент РФ Владимир Путин
сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова