https://ria.ru/20220224/makron-1774682078.html

Макрон выступил в поддержку Зеленского

Макрон выступил в поддержку Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022

Макрон выступил в поддержку Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:44

2022-02-24T10:44

2022-02-24T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

россия

донбасс

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность Франции, сообщили в Елисейском дворце.Разговор лидеров состоялся в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/lnr-1774686224.html

франция

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, донбасс