Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине
Президент Франции Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию России на Украине и призвал ее прекратить военные действия.
La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022
Он также заявил, что поддерживает Украину и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова