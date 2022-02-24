https://ria.ru/20220224/makron-1774670428.html

Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине

Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию России на Украине и призвал ее прекратить военные действия. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:10

2022-02-24T10:10

2022-02-24T10:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию России на Украине и призвал ее прекратить военные действия."Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции", - написал Макрон в своём Twitter.Он также заявил, что поддерживает Украину и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, эммануэль макрон