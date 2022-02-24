https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774743651.html

Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко

Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:29

2022-02-24T13:29

2022-02-24T13:41

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях."Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой, украинской", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, у Минска есть свои задачи, "которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине"."Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, ситуация в днр и лнр