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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774743651.html
Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко
Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022
Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:29
2022-02-24T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях."Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой, украинской", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, у Минска есть свои задачи, "которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине"."Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/plan-1774735460.html
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:29 24.02.2022 (обновлено: 13:41 24.02.2022)
 
Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что Россия не ставила вопрос об участии Белоруссии в операциях

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях.
"Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой, украинской", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России
По его словам, у Минска есть свои задачи, "которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине".
"Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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