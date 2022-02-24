13:29 24.02.2022 (обновлено: 13:41 24.02.2022)
Москва не ставила вопрос об участии Минска в операциях, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что Россия не ставила вопрос об участии Белоруссии в операциях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России никогда не ставило перед ним вопрос об участии в каких-то операциях.
"Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой, украинской", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, у Минска есть свои задачи, "которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине".
"Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова