https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774707952.html

Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, заявил Лукашенко

Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не допустить полномасштабной войны на Украине, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:59

2022-02-24T11:59

2022-02-24T12:38

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не допустить полномасштабной войны на Украине, передает Sputnik Беларусь."Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они (в Украине - ред.) меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция…", - сказал он на оперативном совещании с военными."При наземной операции - единственный выстрел, и погибнет хоть один человек - это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить", - подчеркнул президент Белоруссии.Белорусский президент также заявил, что солидарен с позицией Китая по ситуации на Украине о том, что полномасштабный конфликт можно предотвратить. "Китайцы, мудрые люди, говорят: "Сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить"", - сказал Лукашенко.По словам Лукашенко, эти условия Россия "прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

донбасс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донбасс, сша, нато