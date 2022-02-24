11:59 24.02.2022 (обновлено: 12:38 24.02.2022)
Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не допустить полномасштабной войны на Украине, передает Sputnik Беларусь.
"Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они (в Украине - ред.) меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция…", - сказал он на оперативном совещании с военными.
"При наземной операции - единственный выстрел, и погибнет хоть один человек - это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить", - подчеркнул президент Белоруссии.
"Надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить этого и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко на совещании с военными в четверг в Минске.
Белорусский президент также заявил, что солидарен с позицией Китая по ситуации на Украине о том, что полномасштабный конфликт можно предотвратить. "Китайцы, мудрые люди, говорят: "Сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить"", - сказал Лукашенко.
"Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине - ред.) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал он на оперативном совещании с военными.
"Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - отметил президент Белоруссии.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова