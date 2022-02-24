https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774624235.html

Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко

Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в четверг утром по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:41

2022-02-24T06:41

2022-02-24T07:15

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг утром по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Примерно в 5 утра (совпадает с мск) сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, владимир путин, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, в мире