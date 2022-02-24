https://ria.ru/20220224/lugansk-1774786227.html
Обстановка в Луганске. Прямая трансляция
Обстановка в Луганске. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Обстановка в Луганске. Прямая трансляция
Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:30
2022-02-24T15:30
2022-02-24T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганск
россия
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Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе.
луганск
россия
РИА Новости
1
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96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Луганск на фоне военной операции России
LIVE: Луганск на фоне военной операции России
2022-02-24T15:30
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганск, россия, видео
Обстановка в Луганске. Прямая трансляция
Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе.
2022-02-24T15:30
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PT1S
Обстановка в Луганске. Прямая трансляция
Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе.
Опубликовано: Станислав Ванд