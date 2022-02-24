https://ria.ru/20220224/lugansk-1774786227.html

Обстановка в Луганске. Прямая трансляция

Обстановка в Луганске. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022

Обстановка в Луганске. Прямая трансляция

Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:30

2022-02-24T15:30

2022-02-24T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774784373_0:30:600:368_1920x0_80_0_0_f569ff63c56c59633af5a617ffad4a1a.jpg

Обстановка в Луганске на фоне начавшейся специальной военной операции России в Донбассе.

луганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Луганск на фоне военной операции России LIVE: Луганск на фоне военной операции России 2022-02-24T15:30 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

ситуация в днр и лнр, луганск, россия, видео