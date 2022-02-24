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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lugansk-1774735053.html
ВСУ три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР, заявили в Луганске
ВСУ три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики за полчаса три раза обстреляли территорию Луганской народной республики из тяжелого вооружения, заявили журналистам в представительстве ЛНР... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:04
2022-02-24T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса три раза обстреляли территорию Луганской народной республики из тяжелого вооружения, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенному пункту Логвиново", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам. Он уточнил, что обстрелы фиксировались с 10.20 по 10.55 (совпадает с мск) из минометов калибром 120 миллиметров и реактивных систем залпового огня "Град".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:04 24.02.2022
 
ВСУ три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР, заявили в Луганске

В Луганске заявили, что ВСУ за полчаса три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР

© РИА Новости / ЛНР / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР ведёт огонь по позициям на линии соприкосновения. Стоп-кадр с видео
Артиллерия ЛНР ведёт огонь по позициям на линии соприкосновения. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / ЛНР
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Артиллерия ЛНР ведёт огонь по позициям на линии соприкосновения. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса три раза обстреляли территорию Луганской народной республики из тяжелого вооружения, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенному пункту Логвиново", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам. Он уточнил, что обстрелы фиксировались с 10.20 по 10.55 (совпадает с мск) из минометов калибром 120 миллиметров и реактивных систем залпового огня "Град".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР форсировала реку Северский Донец
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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