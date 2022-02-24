ВСУ три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР, заявили в Луганске
В Луганске заявили, что ВСУ за полчаса три раза открывали огонь по селу Логвиново в ЛНР
© РИА Новости / ЛНР / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР ведёт огонь по позициям на линии соприкосновения. Стоп-кадр с видео
Артиллерия ЛНР ведёт огонь по позициям на линии соприкосновения. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса три раза обстреляли территорию Луганской народной республики из тяжелого вооружения, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенному пункту Логвиново", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам. Он уточнил, что обстрелы фиксировались с 10.20 по 10.55 (совпадает с мск) из минометов калибром 120 миллиметров и реактивных систем залпового огня "Град".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова