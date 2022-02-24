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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/lufthansa-1774702090.html
Lufthansa приостановила рейсы на Украину
Lufthansa приостановила рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Lufthansa приостановила рейсы на Украину
Немецкая авиакомпания Lufthansa Goup полностью прекратила авиасообщение с Украиной, воздушное пространство страны не используется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:43
2022-02-24T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
lufthansa
украина
в мире
авиация
германия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa Goup полностью прекратила авиасообщение с Украиной, воздушное пространство страны не используется, сообщили РИА Новости в компании.Lufthansa прекратила полеты в Киев и Одессу еще 21 февраля, об этом сообщали ранее в компании."С сегодняшнего дня прекращается сообщение со Львовом. Lufthansa Goup приостановила все рейсы на Украину", - сообщил представитель компании. По его словам, пассажиров уведомили об этом решении. "Lufthansa внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными и международными ведомствам. Безопасность наших пассажиров и экипажей всегда имеет высший приоритет. Пролеты через Украину не осуществляются", - добавили в компании.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220223/aviasoobschenie-1774489032.html
https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html
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lufthansa , украина, в мире, авиация, германия, ситуация в днр и лнр
11:43 24.02.2022 (обновлено: 13:23 24.02.2022)
 
Lufthansa приостановила рейсы на Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansa полностью приостановила рейсы на Украину

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa Goup полностью прекратила авиасообщение с Украиной, воздушное пространство страны не используется, сообщили РИА Новости в компании.
Lufthansa прекратила полеты в Киев и Одессу еще 21 февраля, об этом сообщали ранее в компании.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 06:29
Казахстанская Air Astana может приостановить рейсы на Украину
"С сегодняшнего дня прекращается сообщение со Львовом. Lufthansa Goup приостановила все рейсы на Украину", - сообщил представитель компании. По его словам, пассажиров уведомили об этом решении. "Lufthansa внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными и международными ведомствам. Безопасность наших пассажиров и экипажей всегда имеет высший приоритет. Пролеты через Украину не осуществляются", - добавили в компании.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:21
Франция запретила полеты над Украиной
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРLufthansaУкраинаВ миреАвиацияГерманияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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