https://ria.ru/20220224/lufthansa-1774702090.html

Lufthansa приостановила рейсы на Украину

Lufthansa приостановила рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Lufthansa приостановила рейсы на Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansa Goup полностью прекратила авиасообщение с Украиной, воздушное пространство страны не используется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:43

2022-02-24T11:43

2022-02-24T13:23

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa Goup полностью прекратила авиасообщение с Украиной, воздушное пространство страны не используется, сообщили РИА Новости в компании.Lufthansa прекратила полеты в Киев и Одессу еще 21 февраля, об этом сообщали ранее в компании."С сегодняшнего дня прекращается сообщение со Львовом. Lufthansa Goup приостановила все рейсы на Украину", - сообщил представитель компании. По его словам, пассажиров уведомили об этом решении. "Lufthansa внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными и международными ведомствам. Безопасность наших пассажиров и экипажей всегда имеет высший приоритет. Пролеты через Украину не осуществляются", - добавили в компании.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220223/aviasoobschenie-1774489032.html

https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

lufthansa , украина, в мире, авиация, германия, ситуация в днр и лнр