https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774688817.html

В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2022

В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19, более 8,6 тысячи человек госпитализированы, это на 47,2% меньше, чем накануне, умерли 762 человека,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:06

2022-02-24T11:06

2022-02-24T11:06

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19, более 8,6 тысячи человек госпитализированы, это на 47,2% меньше, чем накануне, умерли 762 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 24 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 632 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 47,2%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 80 регионах, рост - в пяти субъектах Федерации.

https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772725662.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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