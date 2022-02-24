https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774688817.html
В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2022
В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19
За сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19, более 8,6 тысячи человек госпитализированы, это на 47,2% меньше, чем накануне, умерли 762 человека,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:06
2022-02-24T11:06
2022-02-24T11:06
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19, более 8,6 тысячи человек госпитализированы, это на 47,2% меньше, чем накануне, умерли 762 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 24 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 632 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 47,2%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 80 регионах, рост - в пяти субъектах Федерации.
https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772725662.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 8632 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 132 998 новых случаев COVID-19, умерли 762 человека