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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/konsultatsii-1774651784.html
Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО
Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО - РИА Новости, 24.02.2022
Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО
Польша подала заявку на проведение консультаций в рамках 4-й статьи договора НАТО, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:05
2022-02-24T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
польша
в мире
нато
безопасность
россия
донбасс
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польша подала заявку на проведение консультаций в рамках 4-й статьи договора НАТО, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в четверг.Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности."В связи с нападением России на Украину был созван в срочном порядке Комитет по национальной безопасности и делам обороны. Комитет по национальной безопасности и вопросам обороны поручил постоянному представителю при НАТО подать заявку на запуск статьи 4 договора НАТО. Посол Томаш Шатковский вместе с группой союзников подал соответствующее заявление генеральному секретарю НАТО", - сказал Мюллер."Нашему постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск 4 статьи (договора о НАТО) для общего мониторинга ситуации", - сказал он, подчеркнув, что "такая заявка уже была подана".По словам Мюллера, в 08:30 (10:30 мск) в НАТО пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. "Также сегодня поздним вечером встречаются все лидеры ЕС. Мы будем добиваться введения далекоидущих санкций против России", - указал он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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польша, в мире, нато, безопасность, россия, донбасс
09:05 24.02.2022 (обновлено: 09:09 24.02.2022)
 
Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО

Польша подала заявку на проведение консультаций по четвертой статье договора НАТО

© REUTERS / Ints Kalnins/File PhotoФлаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins/File Photo
Флаг НАТО во время учений в Латвии
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польша подала заявку на проведение консультаций в рамках 4-й статьи договора НАТО, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в четверг.
Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.
"В связи с нападением России на Украину был созван в срочном порядке Комитет по национальной безопасности и делам обороны. Комитет по национальной безопасности и вопросам обороны поручил постоянному представителю при НАТО подать заявку на запуск статьи 4 договора НАТО. Посол Томаш Шатковский вместе с группой союзников подал соответствующее заявление генеральному секретарю НАТО", - сказал Мюллер.
"Нашему постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск 4 статьи (договора о НАТО) для общего мониторинга ситуации", - сказал он, подчеркнув, что "такая заявка уже была подана".
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Латвии призвал НАТО к консультациям из-за ситуации на Украине
По словам Мюллера, в 08:30 (10:30 мск) в НАТО пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. "Также сегодня поздним вечером встречаются все лидеры ЕС. Мы будем добиваться введения далекоидущих санкций против России", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине ввели военное положение
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПольшаВ миреНАТОБезопасностьРоссияДонбасс
 
 
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