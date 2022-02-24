https://ria.ru/20220224/konsultatsii-1774651784.html

Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО

Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО - РИА Новости, 24.02.2022

Польша подала заявку на проведение консультаций внутри НАТО

Польша подала заявку на проведение консультаций в рамках 4-й статьи договора НАТО, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

польша

в мире

нато

безопасность

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770623044_0:202:2596:1662_1920x0_80_0_0_38d97aa5d1bbe2ff7f50dc560e9e22db.jpg

ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польша подала заявку на проведение консультаций в рамках 4-й статьи договора НАТО, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в четверг.Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности."В связи с нападением России на Украину был созван в срочном порядке Комитет по национальной безопасности и делам обороны. Комитет по национальной безопасности и вопросам обороны поручил постоянному представителю при НАТО подать заявку на запуск статьи 4 договора НАТО. Посол Томаш Шатковский вместе с группой союзников подал соответствующее заявление генеральному секретарю НАТО", - сказал Мюллер."Нашему постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск 4 статьи (договора о НАТО) для общего мониторинга ситуации", - сказал он, подчеркнув, что "такая заявка уже была подана".По словам Мюллера, в 08:30 (10:30 мск) в НАТО пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. "Также сегодня поздним вечером встречаются все лидеры ЕС. Мы будем добиваться введения далекоидущих санкций против России", - указал он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/latviya-1774637687.html

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html

польша

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, в мире, нато, безопасность, россия, донбасс