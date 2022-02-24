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Конференция Marketplace Conf 2022 состоится в Москве 1 марта

Конференция Marketplace Conf 2022 состоится в Москве 1 марта - РИА Новости, 24.02.2022

Конференция Marketplace Conf 2022 состоится в Москве 1 марта

Первая в этом году конференция Marketplace Conf 2022 по аналитике, ведению бизнеса, продвижению и рекламе на маркетплейсах для брендов и продавцов пройдет 1... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:31

2022-02-24T12:31

2022-02-24T12:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 фев - Пресс-служба Конференции Marketplace Conf 2022. Первая в этом году конференция Marketplace Conf 2022 по аналитике, ведению бизнеса, продвижению и рекламе на маркетплейсах для брендов и продавцов пройдет 1 марта в Москве.Мероприятие будет проходить в двух форматах: Offline (Москва, Golden Palace) и Online-трансляция. Более 50 предпринимателей e-com из России и стран СНГ обсудят вопросы развития бизнеса на маркетплейсах, тренды продвижения электронной торговли и актуальные проблемы отрасли.Организаторы мероприятия, компании "Sellematics" и "Sellmonitor" - сервисы аналитики на маркетплейсах и онлайн-ритейлерах, пригласили таких гуру ведения бизнеса, как: Максим Плаксин – "FIM" (год.оборот более 1 млрд р.), Сергей Кирсанов – "PRIME SPORT" (630 млн р.), Сергей Кирш – "Гельтек" (130 млн р.) и др. успешных основателей, маркетологов брендов. В рамках дискуссионных лекций они поделятся своим опытом и рекомендациями по продвижению брендов на маркетплейсах.В рамках конференции состоятся: Встречи с медийными персонами, которые продают свои продукты на маркетплейсах: Анастасия Якушева, Мария Морозова, Лео Шевченко, Виталий Тейн и др.; Консультации с экспертами в области e-com (со списком менторов можно ознакомиться на сайте); Разбор кейсов участников по группам с экспертами в области e-com; Награждение ведущих компаний по итогам работы на маркетплейсах в 2021 году (премия MARKETPLACE CONF AWARD); Живой нетворкинг с сильнейшими продавцами индустрии.Конференция будет интересна для предпринимателей, селлеров, производителей, хэнд-мейд мастеров, маркетологов, менеджеров маркетплейсов и других специалистов.В конференции также примут участие преподаватели и учащиеся вузов и колледжей. Впервые бизнес-мероприятие будет адаптировано, в том числе, для молодых людей, которые смогут познакомиться с онлайн-торговлей. Эта идея направлена на формирование бизнес-грамотности подрастающего поколения в области коммерции.Организаторы конференции отмечают, что главной миссией этого мероприятия является помощь в развитии бизнесов, которые уже существуют в индустрии электронной коммерции, а также знакомство с доступными возможностями заработка на маркетплейсах для тех, кто ещё об этом только задумывается. Часть от вырученных средств с купленных билетов пойдут на благотворительность в Центр помощи пережившим насилие "Сестры".За информацией просьба обращаться: Полина КомароваПресс-служба Конференции Marketplace Conf 2022, моб. - + 7 (981) 962 46 56Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы