В Хотькове построят современный больничный комплекс
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВ Хотькове построят современный больничный комплекс
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Комплекс будет включать 3 трехэтажных корпуса: поликлинику на 450 мест, КДЦ и стационар на 60 коек.
Существующая в Хотькове больница устарела - первые корпуса построены 140 лет назад, здесь нет кардиолога, гастроэнтеролога, КТ, МРТ.
В новой больнице качественную медицинскую помощь смогут получать 28 тысяч человек. В стационаре появятся новые отделения - терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.
"Этот больничный комплекс мы построим весьма быстро – за 1,5 года. Раньше подобные объекты возводили, как минимум, в 2 раза дольше. Сейчас же используем все самые современные методики, в том числе, многое перенимаем у министерства обороны. Их подход хорошо известен – качество и скорость", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Опубликовано: Алёна Пава