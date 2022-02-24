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https://ria.ru/20220224/kompleks-1774814709.html
В Хотькове построят современный больничный комплекс
В Хотькове построят современный больничный комплекс - РИА Новости, 24.02.2022
В Хотькове построят современный больничный комплекс
Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:39
2022-02-24T16:39
новости подмосковья
хотьково
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здоровье - общество
здоровье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергиево-посадский район
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Комплекс будет включать 3 трехэтажных корпуса: поликлинику на 450 мест, КДЦ и стационар на 60 коек.Существующая в Хотькове больница устарела - первые корпуса построены 140 лет назад, здесь нет кардиолога, гастроэнтеролога, КТ, МРТ.В новой больнице качественную медицинскую помощь смогут получать 28 тысяч человек. В стационаре появятся новые отделения - терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.
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Алёна Пава
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хотьково, общество, здоровье - общество, здоровье, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергиево-посадский район
16:39 24.02.2022
 

В Хотькове построят современный больничный комплекс

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВ Хотькове построят современный больничный комплекс
В Хотькове построят современный больничный комплекс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Комплекс будет включать 3 трехэтажных корпуса: поликлинику на 450 мест, КДЦ и стационар на 60 коек.
Существующая в Хотькове больница устарела - первые корпуса построены 140 лет назад, здесь нет кардиолога, гастроэнтеролога, КТ, МРТ.
В новой больнице качественную медицинскую помощь смогут получать 28 тысяч человек. В стационаре появятся новые отделения - терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.
"Этот больничный комплекс мы построим весьма быстро – за 1,5 года. Раньше подобные объекты возводили, как минимум, в 2 раза дольше. Сейчас же используем все самые современные методики, в том числе, многое перенимаем у министерства обороны. Их подход хорошо известен – качество и скорость", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Строительство здания новой школы в зимний день - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 11:43Новости Подмосковья
В Подмосковье построят 43 объекта образования в 2022 году
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяХотьковоОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергиево-Посадский район
 
 
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