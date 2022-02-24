https://ria.ru/20220224/kompleks-1774814709.html

В Хотькове построят современный больничный комплекс

В Хотькове построят современный больничный комплекс - РИА Новости, 24.02.2022

В Хотькове построят современный больничный комплекс

Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:39

2022-02-24T16:39

2022-02-24T16:39

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современный больничный комплекс построят к концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Комплекс будет включать 3 трехэтажных корпуса: поликлинику на 450 мест, КДЦ и стационар на 60 коек.Существующая в Хотькове больница устарела - первые корпуса построены 140 лет назад, здесь нет кардиолога, гастроэнтеролога, КТ, МРТ.В новой больнице качественную медицинскую помощь смогут получать 28 тысяч человек. В стационаре появятся новые отделения - терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.

https://realty.ria.ru/20220218/sorok-1773515461.html

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Алёна Пава

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