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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kommunikatsiya-1774794807.html
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС - РИА Новости, 24.02.2022
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter."Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию", - ответил он на вопрос, действует ли дипломатический канал с Россией.Еврокомиссия в четверг предложит на утверждение внеочередному саммиту лидеров стран Евросоюза новый пакет санкций в отношении РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, россия
15:44 24.02.2022 (обновлено: 15:48 24.02.2022)
 
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель: коммуникации между Россией и ЕС отсутствуют

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter.
"Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию", - ответил он на вопрос, действует ли дипломатический канал с Россией.
Еврокомиссия в четверг предложит на утверждение внеочередному саммиту лидеров стран Евросоюза новый пакет санкций в отношении РФ.
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Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияРоссия
 
 
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