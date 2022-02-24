https://ria.ru/20220224/kommunikatsiya-1774794807.html
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС - РИА Новости, 24.02.2022
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter."Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию", - ответил он на вопрос, действует ли дипломатический канал с Россией.Еврокомиссия в четверг предложит на утверждение внеочередному саммиту лидеров стран Евросоюза новый пакет санкций в отношении РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, россия
15:44 24.02.2022 (обновлено: 15:48 24.02.2022)
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Глава дипломатии ЕС Боррель: коммуникации между Россией и ЕС отсутствуют