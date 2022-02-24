https://ria.ru/20220224/kommunikatsiya-1774794807.html

Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС

Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС - РИА Новости, 24.02.2022

Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС

Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:44

2022-02-24T15:44

2022-02-24T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Коммуникации между Евросоюзом и Россией на данный момент отсутствуют, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France Inter."Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию", - ответил он на вопрос, действует ли дипломатический канал с Россией.Еврокомиссия в четверг предложит на утверждение внеочередному саммиту лидеров стран Евросоюза новый пакет санкций в отношении РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774795678.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, россия