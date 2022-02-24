https://ria.ru/20220224/kharkov-1774608094.html
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов - РИА Новости, 24.02.2022
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов
Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:26
2022-02-24T01:26
2022-02-24T01:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло.Согласно данным на сайте аэропорта, отменены два рейса из Харькова в Киев, которые были запланированы на 7.50 мск на 24 февраля. Кроме того, задерживаются рейсы из Харькова в Шарм-эш-Шейх на 03.35 мск и в Стамбул на 11.20 мск 24 февраля.Также с задержками прибудут рейсы из Шарм-эш-Шейха и Стамбула, запланированные на 24 февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/zasedanie-1774607331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
01:26 24.02.2022 (обновлено: 01:27 24.02.2022)
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов по неуказанным причинам