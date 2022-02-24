https://ria.ru/20220224/kharkov-1774608094.html

В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов

В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов - РИА Новости, 24.02.2022

В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов

Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T01:26

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло.Согласно данным на сайте аэропорта, отменены два рейса из Харькова в Киев, которые были запланированы на 7.50 мск на 24 февраля. Кроме того, задерживаются рейсы из Харькова в Шарм-эш-Шейх на 03.35 мск и в Стамбул на 11.20 мск 24 февраля.Также с задержками прибудут рейсы из Шарм-эш-Шейха и Стамбула, запланированные на 24 февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/zasedanie-1774607331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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