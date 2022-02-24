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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kharkov-1774608094.html
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов - РИА Новости, 24.02.2022
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов
Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:26
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло.Согласно данным на сайте аэропорта, отменены два рейса из Харькова в Киев, которые были запланированы на 7.50 мск на 24 февраля. Кроме того, задерживаются рейсы из Харькова в Шарм-эш-Шейх на 03.35 мск и в Стамбул на 11.20 мск 24 февраля.Также с задержками прибудут рейсы из Шарм-эш-Шейха и Стамбула, запланированные на 24 февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
01:26 24.02.2022 (обновлено: 01:27 24.02.2022)
 
В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов

В аэропорту Харькова отменили ряд рейсов по неуказанным причинам

© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкАэропорт Харькова
Аэропорт Харькова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Козлов
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Аэропорт Харькова
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Согласно данным на сайте аэропорта, отменены два рейса из Харькова в Киев, которые были запланированы на 7.50 мск на 24 февраля. Кроме того, задерживаются рейсы из Харькова в Шарм-эш-Шейх на 03.35 мск и в Стамбул на 11.20 мск 24 февраля.
Также с задержками прибудут рейсы из Шарм-эш-Шейха и Стамбула, запланированные на 24 февраля.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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