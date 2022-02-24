https://ria.ru/20220224/k-19-1774617256.html

Пожар на советской атомной подводной лодке К-19 24 февраля 1972 года

Пожар на советской атомной подводной лодке К-19 24 февраля 1972 года - РИА Новости, 24.02.2022

Пожар на советской атомной подводной лодке К-19 24 февраля 1972 года

Пятьдесят лет назад произошел пожар на советской атомной субмарине К-19. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:17

2022-02-24T04:17

2022-02-24T04:17

справки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584154785_0:66:807:520_1920x0_80_0_0_50e3268227c79af6a2a56fd4290a528f.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пятьдесят лет назад произошел пожар на советской атомной субмарине К-19.Ниже приводится справочная информация.К-19 являлась первой подводной лодкой проекта 658, разработанного в ЦКБ-18 (ныне Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). Она была заложена в 1958 году в Северодвинске (Архангельская область) на заводе 402 (ныне Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"), спущена на воду в 1959 году, вступила в строй 12 ноября 1960 года.В июне 1961 года атомная подводная лодка (АПЛ) была включена в состав Северного флота.К-19 имела главную энергетическую установку, включающую два водоводяных реактора, размещенных последовательно друг за другом в диаметральной плоскости корабля в средней части корпуса. Она была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. На ее вооружении состояли торпеды и три межконтинентальные баллистические ракеты с надводным стартом. Этим атомоходом, построенным в рекордно короткие сроки, Советский Союз отвечал на вызов США, уже имевших на вооружении атомный подводный ракетоносец George Washington.За время службы К-19 перенесла все виды аварий, которые только могут быть на корабле: столкновение под и над водой, пожар, ядерную аварию главной энергетической установки, вывод из строя реактора, переопрессовку первого контура, поступление забортной воды в прочный корпус.За первую в Военно-морском флоте серьезную аварию ядерного реактора с тяжелыми последствиями среди подводников, произошедшую в июле 1961 года, получила прозвище "Хиросима".Еще одной катастрофой, повлекшей человеческие жертвы, стал пожар, вспыхнувший на борту АПЛ 24 февраля 1972 года на глубине 120 метров. К-19 возвращалась с боевого патрулирования, и до прибытия на базу оставалось восемь суток.На АПЛ в девятом отсеке произошло возгорание масла, вылившегося из трещины на трубопроводе судовой гидравлики 17 февраля. Трещину заметили и заделали, но убрать масло из труднодоступного места не смогли.Внизу находился локальный узел очистки воздуха, его фильтр раскалился от длительной работы – подлодка неделю шла в подводном положении. Постепенно масло добралось до горячего кожуха и загорелось. Заметили это не сразу, а когда огонь вырвался на верхнюю палубу, потушить его своими силами люди в девятом отсеке уже не могли. Отсек быстро заполнился продуктами горения, и многие из тушивших пожар отравились окисью углерода.После объявления тревоги на лодке межотсечные люки задраили. Каждый отсек должен был выживать сам. От перегрева в девятом отсеке лопнула магистраль воздуха высокого давления, и в огненное пекло хлынул кислород. Потом через систему вентиляции левого борта пожар перекинулся в восьмой отсек, в концевом 10-м отсеке оказались отрезанными 12 человек. Позже были загазованы и другие отсеки.К-19 всплыла в надводное положение. Реактор пришлось заглушить, и лодка осталась без электроэнергии. Моряки не смогли вручную закрыть захлопки подачи воздуха к дизелям, и через них в отсек пошла забортная вода. В результате дизель-генераторы не удалось запустить, и подводная лодка осталась в дрейфе без средств энергообеспечения с запасом воздуха высокого давления около 44%.К вечеру первого дня отрезанные в 10-м (торпедном) отсеке моряки смогли связаться с центральным постом. Так как в их отсеке не было люка наружу, то им наладили подачу кислорода через трубопровод для дифферентовки лодки. Излишнее давление и углекислый газ стравливали через кингстон (клапан) глубиномера. Питьевой воды и продуктов в отсеке практически не было. Моряки сидели в полной темноте, батарейки в карманных фонариках сели в первый же день.На третий день после аварии к К-19 подошел сухогруз "Ангарлес". Но в море бушевал шторм, судно не могло ни взять моряков на борт, ни завести буксирные концы. Еще через 10 суток пришли корабли и суда спасательного отряда (всего в операции по спасению подводной лодки было задействовано более 30 кораблей и судов Северного и Черноморского флотов). Подошедшие суд эвакуировали 52 членов экипажа по канатной дороге и 32 – вертолетом с большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Дрозд".На подводной лодке осталась лишь аварийная партия. На К-19 был подан воздух высокого давления и электропитание. С буксира восемь раз заводили концы питания к электрощиту К-19. Семь раз их обрывал шторм, но при каждом подключении удавалось провести частичную вентиляцию отсека за отсеком, установить нештатное освещение, проверить и закрыть вручную на стопоры забортную арматуру.18 марта – через 23 дня после аварии – спасатели добрались до десятого отсека, где оставались 12 человек. Вертолетами их доставили в медчасть на надводный корабль. К этому времени лодка уже буксировалась на базу флота.В начале апреля 1972 года после буксировки на расстояние 2 160 миль (около 3,5 тысяч километров) четырьмя буксирами К-19 прибыла в Североморск. В результате аварии и спасательной операции на борту подводной лодки погибли 28 человек и еще два человека в штормовых условиях из других экипажей.После пожара К-19 отправили на судоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинск, где ее обновили и модернизировали. Отремонтированная АПЛ еще не раз выходила на боевые дежурства в морские и океанские глубины.В 1979 году К-19 была переклассифицирована в подводную лодку связи и стала называться КС-19. В 1990 году выведена из боевого состава в резерв, в 1992 году переименована в БС-19. В мае 2002 года лодка была доставлена на судоремонтный завод "Нерпа" (Снежногорск) для утилизации. В 2003 году на ней была произведена выгрузка активных зон ядерных реакторов, а затем разделка и утилизация.Несмотря на трагическую судьбу, К-19 осталась в истории отечественного ВМФ как символ героизма экипажей, не раз спасавших свой корабль, и как первый подводный носитель баллистических ракет, способный нанести удар по США. Ее ходовая рубка как мемориал установлена в Подмосковье на берегу Пяловского водохранилища.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

справки, россия