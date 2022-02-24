https://ria.ru/20220224/internet-1774608702.html
В центре Донецка нет перебоев с мобильным интернетом
В центре Донецка нет перебоев с мобильным интернетом - РИА Новости, 24.02.2022
В центре Донецка нет перебоев с мобильным интернетом
Мобильный интернет в центральной части Донецка работает стабильно, но при этом заблокированы вызовы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:38
2022-02-24T01:38
2022-02-24T01:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мобильный интернет в центральной части Донецка работает стабильно, но при этом заблокированы вызовы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о сбоях в работе местного мобильного оператора.В настоящее время мобильный интернет от местного оператора связи в центральной части Донецка работает без сбоев и стабильно, передаёт корреспондент агентства. При этом, отмечает он, отсутствует возможность связаться с другими абонентами в режиме звонка- автоответчик сообщает что "данная услуга недоступна или заблокирована".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
В центре Донецка нет перебоев с мобильным интернетом
В центре Донецка нет перебоев с мобильным интернетом, но звонки заблокированы
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мобильный интернет в центральной части Донецка работает стабильно, но при этом заблокированы вызовы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о сбоях в работе местного мобильного оператора.
В настоящее время мобильный интернет от местного оператора связи в центральной части Донецка работает без сбоев и стабильно, передаёт корреспондент агентства. При этом, отмечает он, отсутствует возможность связаться с другими абонентами в режиме звонка- автоответчик сообщает что "данная услуга недоступна или заблокирована".