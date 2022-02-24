https://ria.ru/20220224/indeks-1774631708.html

Индекс Nikkei на Токийской бирже рухнул ниже 26 тысяч пунктов

Индекс Nikkei на Токийской бирже рухнул ниже 26 тысяч пунктов - РИА Новости, 24.02.2022

Индекс Nikkei на Токийской бирже рухнул ниже 26 тысяч пунктов

Ключевой индекс Nikkei в ходе торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 600 пунктов, снизившись впервые за 15 месяцев ниже отметки в 26 тысяч пунктов на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:34

2022-02-24T07:34

2022-02-24T07:34

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Ключевой индекс Nikkei в ходе торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 600 пунктов, снизившись впервые за 15 месяцев ниже отметки в 26 тысяч пунктов на новостях об Украине, свидетельствуют данные телеканала NHK.Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 627,72 пункта до уровня 25821,89 пункта. Последний раз падение ниже отметки в 26 тысяч пунктов фиксировалось в ноябре 2020 года."После того, как президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил о проведении специальной военной операции по защите населения на востоке Украины, градус напряженности повысился. Будущие события остаются чрезвычайно неоднозначными", - прокомментировал динамику телеканалу представитель биржи.Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, владимир путин, василий небензя, япония, россия, оон, nikkei, киев