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Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь
Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.02.2022
Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь
Евросоюз готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:31
2022-02-24T14:31
2022-02-24T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по Украине."ЕС и его государства-члены готовы срочно предоставить экстренный гуманитарный ответ", - говорится в нем."ЕС твердо поддерживает Украину и ее народ, в то время, как они сталкиваются с этой войной. ЕС предоставит дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отмечается в заявлении.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр, евросоюз, гуманитарная помощь
14:31 24.02.2022 (обновлено: 14:48 24.02.2022)
Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь
Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь