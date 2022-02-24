https://ria.ru/20220224/gumpomosch-1774768354.html

Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь

Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.02.2022

Евросоюз заявил о готовности оказать Украине срочную гуманитарную помощь

Евросоюз готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:31

2022-02-24T14:31

2022-02-24T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по Украине."ЕС и его государства-члены готовы срочно предоставить экстренный гуманитарный ответ", - говорится в нем."ЕС твердо поддерживает Украину и ее народ, в то время, как они сталкиваются с этой войной. ЕС предоставит дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отмечается в заявлении.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр, евросоюз, гуманитарная помощь