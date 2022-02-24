https://ria.ru/20220224/gruppirovka-1774727573.html
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил РФ "зарезервировать" часть совместной группировки на западе России на случай нападения на Минск. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:47
2022-02-24T12:47
2022-02-24T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил РФ "зарезервировать" часть совместной группировки на западе России на случай нападения на Минск."Разговаривая с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным утром, я обозначил это - мы видим это направление (подтягивание сил НАТО в Польше и Литве), мы хорошо понимаем, что там происходит. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно не получили нож в спину. Но при этом я говорю, что у нас есть совместная группировка, часть ее, понятно, основа белорусской армии, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации", - сказал Лукашенко на встречи с белорусскими силовиками в четверг. Видео разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Я попрошу, говорю ему (Путину - ред), не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет. Ответ: "Я тебе обещаю и клянусь, любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию", - сказал Лукашенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
12:47 24.02.2022 (обновлено: 13:15 24.02.2022)
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России
Лукашенко попросил "зарезервировать" часть совместной группировки ВС на западе России