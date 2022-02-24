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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/gospitalizatsiya-1774712973.html
На Украине приостановили плановые госпитализации
На Украине приостановили плановые госпитализации - РИА Новости, 24.02.2022
На Украине приостановили плановые госпитализации
На Украине прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения, сообщается на странице украинского минздрава в Facebook. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:12
2022-02-24T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения, сообщается на странице украинского минздрава в Facebook."Введение военного положения на Украине: медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление."Все больницы снабжены автономными источниками питания. Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - подчеркнули в минздраве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220126/gospital-1769568906.html
https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html
https://ria.ru/20220224/territoriya-1774613981.html
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Кирилл Волков
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина
12:12 24.02.2022 (обновлено: 12:26 24.02.2022)
 
На Украине приостановили плановые госпитализации

Минздрав Украины отменил плановые госпитализации до отдельного распоряжения

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения, сообщается на странице украинского минздрава в Facebook.
"Введение военного положения на Украине: медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:47
Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР
Отмечается, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.
"Все больницы снабжены автономными источниками питания. Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - подчеркнули в минздраве.
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10:48
Подразделения ВСУ массово покидают позиции, заявили в Минобороны
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
03:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил, что ДНР будет возвращать территорию мирным путем
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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