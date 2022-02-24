https://ria.ru/20220224/gospitalizatsiya-1774712973.html

На Украине приостановили плановые госпитализации

На Украине приостановили плановые госпитализации - РИА Новости, 24.02.2022

На Украине приостановили плановые госпитализации

На Украине прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения, сообщается на странице украинского минздрава в Facebook. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:12

2022-02-24T12:12

2022-02-24T12:26

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения, сообщается на странице украинского минздрава в Facebook."Введение военного положения на Украине: медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление."Все больницы снабжены автономными источниками питания. Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - подчеркнули в минздраве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220126/gospital-1769568906.html

https://ria.ru/20220224/voennye-1774683561.html

https://ria.ru/20220224/territoriya-1774613981.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина