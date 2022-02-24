https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России

Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России

Санкции против РФ и падение рынков акций на фоне российской специальной военной операции в отношении Украины будут иметь последствия и для Германии, Берлин... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:00

2022-02-24T12:00

2022-02-24T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

анналена бербок

в мире

германия

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Санкции против РФ и падение рынков акций на фоне российской специальной военной операции в отношении Украины будут иметь последствия и для Германии, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе, если этого не делать, цена станет выше, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий - это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену", - заявила Бербок в специальном обращении в связи с ситуацией вокруг Украины.Бербок провела заседание кризисного штаба МИД утром в четверг. После обращения она не стала отвечать на вопросы и отправилась обратно на заседание штаба.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774691630.html

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германия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анналена бербок, в мире, германия, россия, санкции в отношении россии