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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774701493.html
МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область
МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область
МИД ФРГ указал на повышенную угрозу на приграничной с Украиной территории Ростовской области в радиусе 10 километров, рекомендует избегать поездок в регион,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:41
2022-02-24T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. МИД ФРГ указал на повышенную угрозу на приграничной с Украиной территории Ростовской области в радиусе 10 километров, рекомендует избегать поездок в регион, говорится в обновленном материале на сайте внешнеполитического ведомства."Не рекомендуются необязательные поездки в приграничный район с Украиной в Ростовской области на расстояние около 10 километров. Конфликт на востоке Украины продолжается, что приводит к повышенной угрозе в районе, где действует чрезвычайное положение. Также существуют ограничения на поездки на многих пограничных переходах", - сообщило министерство.Указано, что число отказов во въезде в Украину из России растет для "лиц, имеющих как немецкое, так и российское гражданство, а также определенных профессиональных групп, таких как журналисты".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:41 24.02.2022 (обновлено: 11:51 24.02.2022)
 
МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область

МИД Германии указал на повышенную угрозу на приграничной территории Ростовской области

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины
Пограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Пограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. МИД ФРГ указал на повышенную угрозу на приграничной с Украиной территории Ростовской области в радиусе 10 километров, рекомендует избегать поездок в регион, говорится в обновленном материале на сайте внешнеполитического ведомства.
"Не рекомендуются необязательные поездки в приграничный район с Украиной в Ростовской области на расстояние около 10 километров. Конфликт на востоке Украины продолжается, что приводит к повышенной угрозе в районе, где действует чрезвычайное положение. Также существуют ограничения на поездки на многих пограничных переходах", - сообщило министерство.
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Указано, что число отказов во въезде в Украину из России растет для "лиц, имеющих как немецкое, так и российское гражданство, а также определенных профессиональных групп, таких как журналисты".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Люди в аэропорту Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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