https://ria.ru/20220224/germaniya-1774701493.html

МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область

МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Германии рекомендовал избегать поездок в Ростовскую область

МИД ФРГ указал на повышенную угрозу на приграничной с Украиной территории Ростовской области в радиусе 10 километров, рекомендует избегать поездок в регион,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:41

2022-02-24T11:41

2022-02-24T11:51

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. МИД ФРГ указал на повышенную угрозу на приграничной с Украиной территории Ростовской области в радиусе 10 километров, рекомендует избегать поездок в регион, говорится в обновленном материале на сайте внешнеполитического ведомства."Не рекомендуются необязательные поездки в приграничный район с Украиной в Ростовской области на расстояние около 10 километров. Конфликт на востоке Украины продолжается, что приводит к повышенной угрозе в районе, где действует чрезвычайное положение. Также существуют ограничения на поездки на многих пограничных переходах", - сообщило министерство.Указано, что число отказов во въезде в Украину из России растет для "лиц, имеющих как немецкое, так и российское гражданство, а также определенных профессиональных групп, таких как журналисты".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html

https://ria.ru/20220224/shveytsariya-1774674928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр