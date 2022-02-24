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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/gazoprovod-1774870046.html
ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке
ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке
Газопровод в Горловке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:39
2022-02-24T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
украина
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Газопровод в Горловке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) поврежден газопровод по ул. Переяславская. Данные уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинские войска не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, украина, россия
19:39 24.02.2022
 
ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке

ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке, сообщили в ДНР

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Газопровод в Горловке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) поврежден газопровод по ул. Переяславская. Данные уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинские войска не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРГорловкаУкраинаРоссия
 
 
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