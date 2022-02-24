https://ria.ru/20220224/gazoprovod-1774870046.html

ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке

ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ в ходе обстрелов повредили газопровод в Горловке

Газопровод в Горловке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:39

2022-02-24T19:39

2022-02-24T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

горловка

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_a2ee83789ad004d081d497f10c888401.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Газопровод в Горловке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) поврежден газопровод по ул. Переяславская. Данные уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинские войска не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bolnitsa-1774864684.html

горловка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, украина, россия