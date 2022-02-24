https://ria.ru/20220224/gazoprovod-1774678928.html

ФРГ заявила, что запуска "Северного потока — 2" в ближайшее время не будет

ФРГ заявила, что запуска "Северного потока — 2" в ближайшее время не будет - РИА Новости, 24.02.2022

ФРГ заявила, что запуска "Северного потока — 2" в ближайшее время не будет

В краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток 2" невозможен, заявил в прямом эфире телеканала ARD вице-канцлер и министр... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:35

2022-02-24T10:35

2022-02-24T11:03

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. В краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток 2" невозможен, заявил в прямом эфире телеканала ARD вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек."Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток 2" мог бы быть запущен", - сказал Хабек.Он добавил, что политические усилия по деэскалации ситуации на Украине должны быть продолжены, в Берлине не могут принять "новый раздел Европы на два лагеря", нужно "вернуться к нормализации отношений с Россией, это значит вновь освободить Украину, вернуть ей самостоятельность и свободу". В этом случае, сказал Хабек, "торговые отношения с Россией могут быть вновь нормализованы".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/gaz-1774680958.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, в мире, германия, россия